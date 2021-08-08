العناية الإلهية تناصر وحدات إطفاء الحرائق في سوريا

العالم - سوريا

وقال مراسل سبوتنيك في حماة، أن منطقتي (مصياف) و(الغاب) شهدتا هطولات مطرية صيفية غزيرة فجر اليوم الأحد، ترافقت مع عواصف رعدية، أسهمت بشكل كبير في تبريد عدد من الحرائق المندلعة في المنطقتين.

وتصنف الهطلات المطرية في شهر آب كظاهرة فريدة، ويصنف هذا الشهر كأكثر أشهر العام حرارة في سوريا والمنطقة، كما لم تسجل هذه المناطق ومجتمعها الزراعي، أي خرق في ذاكرتها الشعبية لهذه القواعد، خلاله.

وأشار المراسل إلى أن عددا من الحرائق، كان قد اندلع ليل أمس في مناطق (مرداش) و(عين الكروم) و(جورين) و(جبال مصياف الغريبة) بريف حماة الغربي وسط سوريا، استمر بعضها حتى ساعات صباح اليوم.

وأوضح أن جهودا كبيرة بذلها عمال الدفاع المدني والإطفاء بمساندة حوامات الجيش السوري لإطفاء هذه الحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من الأراضي الحراجية.

مضيفا: إلا أن العناية العناية الإلهية تدخلت عبر زخات رعدية غزيرة مفاجئة، ساهمت في إطفاء هذه الحرائق.