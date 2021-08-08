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رئيسي يعين مخبر نائبا اول له واسماعيلي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية

رئيسي يعين مخبر نائبا اول له واسماعيلي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الاحد، حكمين عين بموجبهما كلا من محمد مخبر نائبا اول غلام حسين اسماعيلي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية .

العالم - ايران

يتبع ..

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