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بيان أرصاد مصر الجوية حول تطورات الطقس غير الاعتيادية

بيان أرصاد مصر الجوية حول تطورات الطقس غير الاعتيادية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إن البلاد تخطت ذروة الحالة شديدة الحرارة، وتوقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع على السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

العالم - مصر

وحسب بيان للهيئة، توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، بما يقلل من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

كما ويستمر سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأبوسمبل وحلايب وشلاتين، وتنشط الرياح متقطعة على مناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبري.

ويُتوقع أن يكون البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون البحر الأحمر معتدلاً وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي.

ويكون الطقس اليوم رطبا وشديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما يكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويتحول الطقس خلال ساعات الليل ليكون معتدل الحرارة، رطبا على جميع أنحاء مصر.

وأضاف البيان: "تنخفض درجة الحرارة في القاهرة اليوم 4 درجات لتصل إلى 38 للعظمى بدلا من 42 درجة، وتصل الصغرى إلى 26 درجة، والمحسوسة 40 درجة، بانخفاض 4 درجات.

وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية أيضا إلى 33 درجة، والصغرى إلى37 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة العظمي في مصر إلى 44 درجة، وتكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلى في مصر 45 درجة، في الأقصر وأسوان وإدفو والوداي الجديد".

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