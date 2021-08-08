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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يصدر مرسوما بتعيين الدكتور محمد مخبر بمنصب النائب الاول لرئيس الجمهورية

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

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