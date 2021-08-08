الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الايرانية: اكثر من 39 ألف إصابة و 542 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 39 ألف إصابة و 542 وفاة جديدة بكورونا
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 39 الفا و 619 إصابة و 542 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهما رقمان جديدان في عدد الاصابات والوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد لغاية الان.

العالم - ايران

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران

مسؤول ایراني: امكانية تطعيم لقاح كورونا ستصل الى نصف مليون جرعة يوميا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد مؤتمر 'الوداع' لليونيل ميسي

'الاسرائيليون' يرمون عجزهم في التصدي لحزب الله على عاتق الأميركيين

الصحة الايرانية: اكثر من 39 ألف إصابة و 542 وفاة جديدة بكورونا

أحمد قبلان: ما دامت هناك مقاومة هناك لبنان والمقاومة درعها

رجل دين لبناني ينتقد بعض الممارسات ضد المقاومين

بيان أرصاد مصر الجوية حول تطورات الطقس غير الاعتيادية