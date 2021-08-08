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انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سورية

انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سورية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

تنخفض درجات الحرارة في سوريا بشكل ملموس لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى ضعيف في طبقات الجو كافة.

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر على المناطق الساحلية بينما يبقى الجو سديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تثير الأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبلغت كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 26 مم في المزيرعة و 17 مم في الحفة وبشلاما و 18 مم في بانياس.

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انخفاض بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في سورية

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