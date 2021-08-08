عقوبة جديدة من الاتحاد الأوروبي ضد رئيس بيلاروس

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وأضاف بوريل أنه مع الهبوط “القسري وغير القانوني” لرحلة طيران لشركة “ريان آير” في مايو واستغلال المهاجرين لأغراض سياسية، فإن النظام “زاد من تحديه للمعايير الدولية”، على حد تعبيره.

وألمح بوريل بذلك، من بين أمور أخرى، إلى أنه "تم تسجيل أكثر من ألفي عملية عبور غير شرعية لحدود ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي مع بيلاروس في يوليو وحده".

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، يتم ذلك عن عمد من جانب حكومة مينسك. وكان لوكاشينكو قد هدد صراحة بالسماح لأشخاص من دول مثل العراق أو أفغانستان أو سورية بعبور الحدود ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي.