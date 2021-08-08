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وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر وسينوفارم إلى العراق

وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر وسينوفارم إلى العراق
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وصول الوجبة الاكبر من لقاح فايزر وسينوفارم إلى العراق.

العالم - العراق

وقالت الوزارة، إن “العراق تسلم اليوم، الوجبة الاكبر من لقاحي فايزر وسينوفارم”.

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