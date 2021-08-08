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ايطاليا..إعتقال زعيمة مافيا نابولي في مطار روما قبل هروبها إلى إسبانيا

ايطاليا..إعتقال زعيمة مافيا نابولي في مطار روما قبل هروبها إلى إسبانيا
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رئيسة مافيا نابولي سيئة السمعة  "كامورا" أمس السبت، في مطار شيامبينو بروما قبل أن يتوجه إلى إسبانيا.

العالم - اوروبا

واعتقلت إيطاليا ماريا ليتشاردى، التي تعتبرها مديرية مقاطعة نابولي لمكافحة المافيا الرقم الأول لعشيرة ليكاردي في مافيا كامورا، والتي تم تقييد يدها أثناء محاولتها الصعود على متن رحلة متجهة إلى مالقة بإسبانيا.، حسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

كانت زعيمة عشيرة المافيا القوية البالغة من العمر 70 عامًا تأمل في زيارة ابنتها المقيمة في إسبانيا و"حضور بعض الأعمال"، وفقًا لتقرير إعلامي، لكن ألقي القبض عليها أثناء اصطفافها في مكتب الخطوط الجوية من قبل الشرطة الإيطالية.

كانت ليتشاردى المعروفة باسم "المرأة الصغيرة"، بسبب قصر قوامها، مع شريكين فى ذلك الوقت وغادرت مع الضباط فى صمت، وهى متهمة بارتكاب جريمة الانضمام إلى المافيا والابتزاز وتلقى أموال غير مشروعة والتلاعب بالمزادات.

وتأسست العشيرة التي كان تحت قيادته على يد شقيقها جينارو، المعروف أيضًا باسم "لا سيميا" ("القرد") ، في عام 1994.

تعمل العصابة في سكنديجليانو، وهو حي نائي في نابولي يعد مفتاحًا لتهريب المخدرات. سبق للمرأة أن أمضت ثماني سنوات في السجن قبل إطلاق سراحها في ديسمبر 2009 ، وبعد ذلك زُعم أنها تولت عمليات المجموعة الإجرامية.

يأتي اعتقالها بعد أن حذر محققون إيطاليون من أن مافيا إيطاليا تسعى لتوسيع أعمالها في إسبانيا.

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية هذا الأسبوع في مدريد في عملية مشتركة مع كارابينييري الإيطالي دومينيكو بافيجليانيتي أكبر رأس فى مافيا كالابريا ، ندرانجيتا ، الذي كان هاربًا من العدالة وكان أحد أكثر المجرمين المطلوبين في وطنهم.

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