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حملة التطعيم في الأردن.. المناعة المجتمعية بلغت 85%

حملة التطعيم في الأردن.. المناعة المجتمعية بلغت 85%
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، أن نسبة متلقي اللقاح في المؤسسات الحكومية بلغت 80%.

العالم - الأردن

وأفاد موقع "عمون" نقلا عن الوزير الأردني أن نسبة التطعيم في بعض الوزارات بلغت 100%، بينما بعض البلديات في الأطراف لا تزال نسبة التطعيم بها تتراوح بين 50 و60%.

وذكر أن الحكومة لديها بيانات جميع الموظفين وتعرف من تلقى اللقاح ومن لم يتلقاه وفق قوائم جمعتها وزارة الداخلية وزودت إدارة الأزمات بها.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن استخدام تطبيق "سند"، سهل معرفة متلقي اللقاح ممن لم يتلقاه بعد.

وأوضح المسؤول الأردني أن عدد من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في عمان أصبح 1.588 مليون شخص، معتبرا أن نسبة المناعة المجتمعية بلغت نحو 85%.

وبين أن العاصمة عمان يسكنها 4.536 مليون نسمة، وللوصول إلى المناعة المجتمعية بها، هناك حاجة إلى تطعيم 1.8 مليون شخص. وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 1.267 مليون.

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