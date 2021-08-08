شاهد..تكريم الصحفيين و المراسلين بيوم الصحفي في إيران 

العالم - مراسلون

المناسبة "يوم الصحفي" والتي تخلد في الجمهورية الاسلامية الايرانية في الـ 8 من اب اغسطس من كل عام، تكريما للصحفيين والاعلاميين الذين ينظر إليهم هنا على انهم اللسان الناطق للمجتمع فهم يتحملون رسالة ومسؤولية جسيمة لإظهار صوت الحق وتبيين الصورة الصحيحة.

يرسمون الحقيقة باقلامهم ويجاهدون في سبيل الدفاع عن القيم والمباديء، ويعرضون أنفسهم للمخاطرمن اجل تصوير الواقع.

ولعل هذه رسالة الكثير منهم ممن نذروا نفسهم لنقل الحقيقة إلى ملايين الباحثين عن تفاصيلها للمتابعين ربما يكونون على بعد أميال مما يثير اهتمامهم

في ايران يحظى الصحفي بمكانة مرموقة على كل الأصعدة. ولوسائل الإعلام أهمية بالغة في نشر وترويج المفاهيم وايجاد التحول الإيجابي في الشعوب.

كما يمكن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تكون ذات أثر في توجيه أفكار وأذهان الناس ويمكن لها أن تخطو خطى كبيرة بصفتها عاملا على طريق تحقق الاهداف والتطلعات ولها تأثير كبير في تنمية ثقافة المجتمع.

يوم الصحفي ليس فقط يوما للاحتفال بالمهنة والتخصص ، إنما للتذكير بالقيم العظيمة كالبحث عن الحقيقة وزيادة الوعي ، وتخليد الوقائع كما هي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...