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تحذير هام لعشاق القهوة

تحذير هام لعشاق القهوة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أطلق علماء أمريكيون تحذيرا لمحبي وعشاق القهوة بأن ما يزيد على نصف أنواع البن البري في العالم عرضة لخطر الانقراض، ما سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاته المختلفة في مختلف البلدان.

العالم - منوعات

وبحسب الدراسة التي أعدها الخبراء في مؤسسة “رويال بوتانيك غاردنز” ونقلتها وكالة “رويترز”، فإن الصقيع الشديد في البرازيل أدى إلى تلف محاصيل كبيرة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع حول العالم والمصاعب المرتبطة باجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الحماية الحالية المتبعة لأنواع البن البري ليست كافية لحمايته على المدى البعيد وهذا الأمر قد يسبب بخفض الإنتاج العالمي وزيادة الطلب ما سينتج عن أزمة عالمية كبرى متعلقة بسوق البن.

وقال الباحثون إن “هناك حاجة ماسة لإجراء عاجل في دول استوائية بعينها لا سيما في أفريقيا خاصة في مناطق الغابات التي تعاني بشدة من التغير المناخي”.

وأكدت الدراسة أن قيمة حبوب البن المحمصة ارتفعت في الأوانة الأخيرة بشكل كبير مقارنة بالسنوات السبع الفائتة.

وعلى سبيل المثال، وصلت تكلفة القهوة في متاجر الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث أصبحت القهوة أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في البرازيل نفسها.

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