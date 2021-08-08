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رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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