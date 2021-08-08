الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس رئيسي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح "بركت" الايراني

الرئيس رئيسي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

تلقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي الجرعة الاولى من لقاح "بركت" الايراني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاحد في احد المراكز الطبية بالعاصمة طهران.

العالم- ایران

یتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

رئيسي يعين مخبر نائبا اول له واسماعيلي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية

رئيسي: سندافع دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

آية الله رئيسي: الحشد الشعبي رصيد عظيم لأمن وتقدم العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجزائر تحذّر من تقسيم الاتحاد الأفريقي بسبب "إسرائيل"

ماذا سيحدث لحاسوبك في حال عدم الترقية إلى ويندوز 11؟

دراسة صادمة.. الإكثار من الفول السوداني قد يعزز انتشار السرطان‎‎

الرئيس رئيسي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح "بركت" الايراني

بالفيديو.. مطالب فلسطينية وعالمية بانهاء الاحتلال الإعتقال الإداري للاسرى

إجهاد العين.. الأسباب والأعراض والعلاج