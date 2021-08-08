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هذا ما كشفه عبد السلام عن الدعم الإيراني لليمن بالخبرات العسكرية

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أشاد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام بدعم إيران على مستوى الخبرات العسكرية للشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم ببرنامج "ضيف وحوار"دعا عبد السلام الجمهورية الإسلامية إلى تقديم المزيد من الدعم في هذا المجال.

وأشاد عبد السلام بالدعم الايراني قائلا:"نشكر ايران بالدعم الكبير على المستوى السياسي والاعلامي والاجتماعي والشعبي ونستطيع ان نثبت ذلك بانه دائم وموجود في الاستفادة من الخبرات من الخبرات الايرانية في المجال العسكري فاننا لا ننكر ذلك".

وأضاف عبد السلام:"بالنسبة لنا نشكر ايران على ذلك ونتمنى ان تستمر ايران بدعمها ان تكون هنالك خبرات تستطيع ان تصنع في اليمن واليوم اليمنيون يصنعون الصواريخ ويصنعون الطائرات المسيرة، ونقول شكرا لايران، وان فلسطين التي وقفت في حربها الاخيرة بقطاع غزة الجميع قالوا شكرا لايران وان ايران وقفت الى جانب اليمن، ونحن نشكرها على ذلك ومن وجهة نظرنا نريد ان تقدم ايران الدعم لنا على المستوى الصحي والاجتماعي والشعبي والتنموي".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. هذا ما كشفه عبد السلام عن الدعم الإيراني لليمن بالخبرات العسكرية

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