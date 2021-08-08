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حماس: في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة بحق بعض الإخوة المقيمين في السعودية فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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