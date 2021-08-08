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'حماس' تستهجن الاحكام القاسية غير المستحقة للمعتقلين بالسعودية

'حماس' تستهجن الاحكام القاسية غير المستحقة للمعتقلين بالسعودية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن صدمتها من الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي، اليوم الأحد (8 آب/أغسطس)، بحق عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المقيمين في المملكة.

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن "هؤلاء الأخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة فضلا عن المحاكمة .. كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه دون أي إساءة للمملكة وشعبها" وفق تعبير "حماس" في تصريحها.

وبالرغم من أن "حماس" رحبت في تصريحها بأحكام البراءة "التي صدرت بحق بعض الأخوة" إلأ أنها أعربت عن استهجانها "الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم".

ودعت الحركة "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد السنتين" في السجون.

وكانت المحكمة الجزائية السعودية، أصدرت احكاما اليوم الأحد، بحق عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن لمدة 22 عاما، في أحكام وصفها أهالي المعتقلين بأنها "قاسية".

وكانت السلطات السعودية قد أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

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