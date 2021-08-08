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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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اسماعيل هنية في تصريح خاص للعالم: نثمن جهود قناة العالم في تغطية نشاطات ومعارك المقاومة الفلسطينية خاصة معركة سيف القدس
اسماعيل هنية في تصريح خاص للعالم: ايران قادرة على مواجهة التهديدات الاميركية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة ستقف ايضا الى جانبها
اسماعيل هنية في تصريح خاص لقناة العالم: المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف الى جانب ايران بمواجهة اي تهديد اميركي وصهيوني
رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح خاص لقناة العالم: خلال زيارتنا الى طهران رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية في دعم المقاومة الفلسطينية
القاعدي: اذا تمكن المبعوث الجديد من رفض املاءات السعودية يمكن آنذاك ان يقدم حلولا
الحنش: مارتين غريفيث كان يحمل أجندة بريطانية
القاعدي: اذا فشل المبعوث الجديد في معالجة الازمة الانسانية فلا يمكن أن يقدم رؤية لصنعاء لحل الازمة اليمنية
الحنش: اذا اعطي المبعوث الجديد صلاحية اتخاذ القرار سيحدث خرقا لوقف العدوان
القاعدي: الشعب اليمني فقد ثقته بالامم المتحدة ومبعوثيها
الحنش: حل الازمة لا يرتبط بجهود المبعوث الجديد وحده وانما هناك اطراف متعددة داخل وخارج اليمن واطراف اقليمية ودولية
القاعدي: اذا فشل المبعوث الجديد في معالجة الازمة الانسانية فلا يمكن أن يقدم رؤية لصنعاء لحل الازمة اليمنية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.