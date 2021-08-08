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قاليباف: هزيمة داعش في العراق ثمرة لجهاد الحشد وشجاعة سليماني و المهندس

قاليباف: هزيمة داعش في العراق ثمرة لجهاد الحشد وشجاعة سليماني و المهندس
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف بان هزيمة داعش في العراق جاءت ثمرة لجهاد قوات الحشد الشعبي وشجاعة الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

العالم- ایران

وخلال استقباله في طهران السبت رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض قال قاليباف: إن هزيمة داعش في العراق جاءت ثمرة لجهاد قوات الحشد الشعبي وشجاعة الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

من جانبه ثمّن رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للعراق على صعيد مكافحة المجموعات الارهابية ومنها داعش.

وأعرب الفياض عن أمله بالتوفيق للجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وبرلمانا في تقديم المزيد من الخدمات للشعب.

وتباحث الجانبان، خلال اللقاء، حول التطورات الاخيرة في العراق والمنطقة والدور الايجابي لقوات الحشد الشعبي في ارساء الامن بالعراق.

ويقوم رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي بزيارة الى طهران للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية التي جرت الخميس بحضور كبار المسؤولين من نحو 80 دولة والعشرات من مدراء المنظمات الاقليمية والدولية والشخصيات الاجتماعية والدينية من مختلف انحاء العالم.

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