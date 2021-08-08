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مصر تستأنف فتح وتشغيل معبر رفح البري "استثنائيا" من الجانبين

مصر تستأنف فتح وتشغيل معبر رفح البري
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

استأنفت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح وتشغيل معبر رفح البري "استثنائيا" من الجانبين، عقب العطلة الأسبوعية.

وجاء ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، للتيسير على الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".

وأكدت الجهات المسؤولة عن تشغيل المعبر، استئناف فتح وتشغيل المعبر من الجانبين، مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين، مشيرة إلى أن الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر "استثنائيا" اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، فيما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمعة والعطلات الرسمية، طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.

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