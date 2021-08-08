الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المكتب السياسي لحماس في تصريح خاص لقناة العالم: خلال زيارتنا الى طهران رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية في دعم المقاومة الفلسطينية

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..آلاف اليونانيين يفرّون من جزيرة إيفيا مع احتدام حرائق الغابات

أمريكا تقول انها تشن غارات جوية في أفغانستان للدفاع عن حلفائها

سؤال للقيادة السعودية.. هل نصرة القضية الفلسطينية تستدعي هذه الأحكام القاسية؟!

قاليباف: هزيمة داعش في العراق ثمرة لجهاد الحشد وشجاعة سليماني و المهندس

بالفيديو.. حركة طالبان تسيطر على عاصمتي ولايتين إضافيتين شمالي البلاد

بالفيديو.. حزب الله يثبت معادلة استراتيجية جديدة مع جيش الإحتلال