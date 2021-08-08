الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اسماعيل هنية في تصريح خاص للعالم: ايران قادرة على مواجهة التهديدات الاميركية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة ستقف ايضا الى جانبها

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يشارك غداً في مؤتمر دولي حول تعزيز الأمن البحري

أمريكا.. مقتل شرطية وإصابة ضابطين في إطلاق نار بشيكاغو

هنية: رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية للمقاومة الفلسطينية

العاصفة "ميرينا" تغادر اليابان قبل الحفل الختامي للأولمبياد

اندلاع حريق داخل مدينة طبية في مدينة كربلاء المقدسة

فرض حالة الطوارئ في "دارفور" بسبب نزاع مسلح