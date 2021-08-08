اندلاع حريق في منطقة وادي العيون بريف محافظة حماة السورية

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وقال مدين العلي مدير مركز حماية الغابات في تصريح لوكالة سانا السورية إنه تم استنفار صهاريج ووحدات إطفاء الحراج في مركز حماية الغابات بمصياف وتوجهت على الفور إلى الموقع للقيام بإخماد النيران التي تمتد في المنطقة الحراجية.

بدوره بين عبد المنعم صباغ مدير زراعة حماة أن عمليات إخماد الحريق متواصلة وتسعى فرق وعناصر الإطفاء لتطويق النيران ومنع امتدادها إلى المنازل السكنية الواقعة بالقرب منها مشيراً إلى أن الأمور تحت السيطرة ومن المتوقع إخماد الحريق وتبريد النيران في غضون الساعات القليلة المقبلة.

من جهته أوضح قائد فوج إطفاء حماة العقيد ثائر الحسن في تصريح مماثل أن الفوج أرسل 4 سيارات إطفاء كتعزيزات إضافية لآليات الإطفاء لسرعة إنجاز عمليات إخماد النيران ولا سيما أن منطقة الحريق تشتهر بكثافة غطائها النباتي ووعورة تضاريسها.