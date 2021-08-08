تركيا.. اندلاع حريق قرب مطار في ولاية بغرب البلاد

العالم - تركيا

وأوضح مراسل الأناضول، أنه بينما تواصل السلطات التركية إخماد الحرائق في أقضية "كوي جاغيز" و"ميلاس" و"منتشه" و"سيدي كمار" و"قواقلي دره" و"ياطاغان" بولاية موغلا، اندلع حريق في غابات "كوزبنار" القريب من مطار دالامان.

وأضاف أن فرق الإطفاء تواصل جهودها برا وجوا لإخماد الحريق.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو/ تموز الماضي، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.