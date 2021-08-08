أفغانستان.. مقتل 12 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة

العالم - افغانستان

وأوضح بيان صادر عن مديرية أمن الولاية، أن عبوة مزروعة على جانب أحد الطرقات بمنطقة "سيد كرم" في باكتيا انفجرت أثناء مرور عربة كانت تقل مدنيين.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال، وجرح اثنين آخرين.

وحتى الساعة 12:55 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الهجوم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب قوات الإحتلال الأمريكي المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة