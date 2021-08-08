الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أفغانستان.. مقتل 12 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة

أفغانستان.. مقتل 12 مدنيا بانفجار عبوة ناسفة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأفغانية، الأحد، مقتل 12 مدنيا، في انفجار عبوة ناسفة بولاية باكتيا جنوب شرقي البلاد.

العالم - افغانستان

وأوضح بيان صادر عن مديرية أمن الولاية، أن عبوة مزروعة على جانب أحد الطرقات بمنطقة "سيد كرم" في باكتيا انفجرت أثناء مرور عربة كانت تقل مدنيين.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال، وجرح اثنين آخرين.

وحتى الساعة 12:55 ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الهجوم.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، تصاعد مستوى العنف في أفغانستان، مع اتساع رقعة نفوذ "طالبان"، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب قوات الإحتلال الأمريكي المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم طالبان، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه في الولايات المتحدة

روابط ذات صلة

افغانستان.. مقتل 5 أشخاص في هجوم بقذائف هاون في قندهار

ايران تدعو الاطراف الافغانية المتنازعة الى وقف الاقتتال بين الاشقاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوتين يشارك غداً في مؤتمر دولي حول تعزيز الأمن البحري

أمريكا.. مقتل شرطية وإصابة ضابطين في إطلاق نار بشيكاغو

هنية: رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية للمقاومة الفلسطينية

العاصفة "ميرينا" تغادر اليابان قبل الحفل الختامي للأولمبياد

اندلاع حريق داخل مدينة طبية في مدينة كربلاء المقدسة

فرض حالة الطوارئ في "دارفور" بسبب نزاع مسلح