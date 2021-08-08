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هنية: رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية للمقاومة الفلسطينية

هنية: رأينا دعما ثابتا من القيادة الايرانية للمقاومة الفلسطينية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أشاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بالدعم الثابت من قبل القيادة الايرانية في دعم المقاومة الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

وفي تصريح خاص لقناة العالم، أكد اسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية كجزء من محور المقاومة ستقف الى جانب ايران بمواجهة اي تهديد اميركي وصهيوني".

وقال هنية :"ان ايران قادرة على مواجهة التهديدات الاميركية والصهيونية ونحن كجزء من محور المقاومة سنقف ايضا الى جانبها".

واضاف:"نثمن جهود قناة العالم في تغطية نشاطات ومعارك المقاومة الفلسطينية خاصة معركة سيف القدس.



وكان قد وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل ايام على رأس وفد من قيادة الحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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