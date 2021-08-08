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شاهد/ طوابير في السعودية بسبب أزمة بالوقود!

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، ليل أمس السبت، أزمة وقود بسبب عطل فني في محطة أرامكو.

العالم -السعودية

وانتشر منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يظهر اصطفاف عشرات السيارات أمام محطات الوقود التي اضطرت إلى الإغلاق لنفاد الكميات.

وبعثت شركة أرامكو رسالة لعملاء المبيعات جاء فيها: "توقف عمليات تعبئة المنتجات البترولية بشكل مؤقت في محطة توزيع أرامكو السعودية بالقصيم ابتداءً من 06 أغسطس 2021".

وأضافت الرسالة: "نرجو من السادة العملاء القيام بكافة الإجراءات اللازمة لإنشاء طلباتهم من المنتجات البترولية من محطتي التوزيع بشمال الرياض والمدينة، والتأكد من عدم إرسال شاحناتهم إلى محطة القصيم، وللمزيد من الاستفسارات نرجو منكم التواصل مع ممثلي خدمة العملاء".

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