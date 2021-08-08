الفصائل الفلسطينية تدين الأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبر عن صدمتها بأحكام السلطات السعودية معتبرة إن هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه.

حماس دعت القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.

حركة الجهاد الإسلامي أعربت عن استنكارها وإدانتها بشدة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة”.

وأكدت الحركة أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى والشعب المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني.

أما لجان المقاومة في فلسطين فقد اعتبرت الأحكام السعودية بأنها تستهدف صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي عدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني.

وحثت لجان المقاومة الشعب السعودي على إعلاء صرخته في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني.

حركة “الأحرار” الفلسطينية أعتبرت إن الأحكام التي أصدرتها السلطات السعودية سياسية وغير قانونية ووصمة عار على جبين نظام السعودية الذي يلعب دورا تامريا على الشعب الفلسطيني وقضيته.

واعتبرت أن النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء الشعب الفلسطيني دون تهمة أو مخالفة.

وكانت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، أعلنت إن أحكاما بالسجن صدرت بحق تسعة وستين أردنيا وفلسطينيا في القضية المرتبطة بحركة حماس.

وقد أشارت مواقع فلسطينية، إلى أن المحكمة السعودية، قضت بالسجن خمسة عشر عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور، الدكتور محمد الخضري، فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن اربعة أعوام.

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