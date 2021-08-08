إثيوبيا..مسلحو تيغراي يؤكدون سيطرتهم على مدينة تاريخية في أمهرة

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وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي إنها تتخذ "كل الاحتياطات الضرورية" لحماية المدنيين والبنية التحتية في لاليبيلا بما في ذلك الكنائس الـ11 المنحوتة في الصخور التي تعود للقرن الثالث عشر والمدرجة على لائحة مواقع التراث العالمي.

وكان متحدث باسم منطقة أمهرة قد أعلن عن استيلاء الجبهة على لاليبيلا يوم الجمعة. وفر آلاف الأشخاص.

وشنت الحكومة الأثيوبية هجوما على الجبهة فى منطقة تيغراى في نوفمبر الماضي بعد سنوات من التوتر بينهما.

وكانت الجبهة قد هيمنت على إثيوبيا لأكثر من 25 عاما حتى تولت الحكومة في أديس أبابا برئاسة أبي أحمد السلطة في عام 2018.