دعوات لشد الرحال غدا إلى المسجد الأقصى لإحياء رأس السنة الهجرية

العالم - فلسطين

وطالب الكسواني كل من يستطيع بشد الرحال والاحتفال بهذه الذكرى الطيبة.

وقال الكسواني: إن يوم غد يوافق رأس السنة الهجرية، وستحيى هذه الذكرى في المسجد الأقصى، باحتفال ديني يبدأ الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً.

وأوضح الكسواني أن الاحتفال سيتخلله تلاوة القران الكريم، ودرس من فضيلة الشيخ يوسف أبو سنينة عن الهجرة النبوية، أناشيد إسلامية ودينية.

وعبر مدير المسجد الأقصى عن أمله بأن يكون عام خير وبركة، ونصر وانتصارات للإسلام والمسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة طويلة من الانتهاكات من جانب الإحتلال الإسرائيلي حيث تزداد أعداد المقتحمين سنويا، فقد ارتفع عام 2016 إلى 14 ألف مستوطن، ووصل عام 2020 إلى 18526 مستوطنا.

وللمسجد الأقصى قدسية خاصة لدى المسلمين في أرجاء المعمورة، لكونه أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتبلغ مساحة المسجد الأقصى 144 دونما، ويشمل الكثير من المصليات، أهمها المصلى القبلي الذي شرع ببنائه الخليفة عبد الملك بن مروان، وأتمه ابنه الوليد بين عامي 86 و96 للهجرة (705 و714 للميلاد)، وقبة الصخرة المشرفة التي بناها عبد الملك بن مروان عام 72 للهجرة (691 للميلاد).