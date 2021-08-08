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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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محمد عبد السلام: الامارات لم تخرج بعد من العدوان على اليمن لكنها غيرت بعض اولوياتها فحسب
محمد عبد السلام: المبعوث الأممي إلى اليمن لا يستطيع التحرك خارج إطار سياسات السعودية والامارات واميركا وبريطانيا
محمد عبد السلام: التقينا الجانب السعودي أكثر من مرة منذ بداية العدوان على اليمن
محمد عبد السلام: قبلنا أن تخضع السفن للتفتيش قبل وصولها إلى الموانئ اليمنية لكن دول العدوان لم تقبل بذلك
محمد عبد السلام: الجهود العمانية في الشأن اليمني متواصلة لكن لم نصل إلى نتيجة بعد
محمد عبد السلام: دول العدوان ترفض فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن الشعب اليمني
محمد عبد السلام: دول العدوان غير جادة في قولها أنها جاهزة لوقف اطلاق النار وإنما هي بحاجة إلى استراحة محارب لاستئناف عملياته في مواقع أخرى
محمد عبد السلام: قدمنا للجانب العماني مبادرة بشأن ايقاف العمليات العسكرية في مأرب
محمد عبد السلام: قدمنا للجانب العماني مبادرة بشأن ايقاف العمليات العسكرية في مأرب
محمد عبد السلام: الجانب العماني حمل رسالة من السعودية وبعض اطراف المجتمع الدولي إلى قيادة انصار الله
محمد عبد السلام: لا يوجد قرار لدى دول العدوان ومن يقف خلفها من أجل وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
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