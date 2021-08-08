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أمير عبداللهيان: ايران تؤكد على الحوار بين الاطراف الافغانية

أمير عبداللهيان: ايران تؤكد على الحوار بين الاطراف الافغانية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٠ بتوقيت غرينتش

صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي ومدير عام الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على الحوار بين الاطراف الافغانية.

العالم - ايران

وقال امير عبداللهيان، لدى لقائه مبعوث الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان جان آرنو، في طهران الاحد: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على الحوار الافغاني - الافغاني بمشاركة جميع الاطراف في افغانستان.

واعتبر ارساء الامن والاستقرار في افغانستان والحد من تدفق اللاجئين الى المناطق الحدودية يكتسب الاهمية، مؤكدا ضرورة الوحدة بين جميع الاطراف بهذا البلد.

واشار الى دور الامم المتحدة في ارساء السلام والامن في افغانستان، واضاف: "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم مبادرات منظمة الامم المتحدة الرامية لايجاد حل للازمة القائمة في افغانستان" منتقدا في ذات الوقت الامم المتحدة لعدم اتخاذها خطوات فاعلة تجاه التطورات الاخيرة في افغانستان.

وتابع مدير عام الشؤون الدولية بمجلس الشورى الاسلامي: ان اجراءات الاميركيين غير المسؤولة والتداعيات السلوكية للمحتلين قد زادت مشاكل الشعب الافغاني اضعافا مضاعفة.

وقال امير عبداللهيان: انه واثر ممارسات الاميركيين اللامسؤولة لا ينبغي ان نشهد اجراءات بطيئة من جانب منظمة الامم المتحدة.

من جانبه اعتبر المندوب الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون افغانستان دور الجيران خاصة ايران بانه لافت في حل مشاكل افغانستان وقال: يجب ايجاد اجماع دولي اكثر قوة حول القضية الافغانية وان هذا الامر يتطلب ضرورة الدعم من الدول الجارة.

واكد جان آرنو ضرورة دعم طريق الحل السياسي لحل وتسوية ازمة افغانستان، مشيدا بدور الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الصدد.

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أمير عبداللهيان: ايران تؤكد على الحوار بين الاطراف الافغانية

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