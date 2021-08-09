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وزير الصحة اللبناني: الدواء الإيراني يستوفي الشروط والأزمة تضطرنا لطلب المساعدة من أصدقائنا

وزير الصحة اللبناني: الدواء الإيراني يستوفي الشروط والأزمة تضطرنا لطلب المساعدة من أصدقائنا
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوم الاحد، أن الدواء الإيراني يستوفي الشروط اللبنانية، مشيرا إلى أن الأزمة الحاصلة في البلاد تجبر لبنان على طلب المساعدة من أصدقائه.

العالم - لبنان

وفي تصريح متلفز لقناة الجديد اللبنانية، قال حسن إنه "عندما دخلت وزارة الصحة لتراقب عملية استيراد الدواء حصلت المشكلة مع مصرف لبنان".

ودعا المصرف إلى اتخاذ القرار بمفرده واستيراد الدواء بأسرع وقت.

من جهة أخرى، أشار حسن إلى أن "الدواء الإيراني يستوفي الشروط"، مضيفا أن "الأزمة تجبرنا على طلب المساعدة من أصدقائنا".

وأردف: "إذا كان الدواء الإيراني موجود في السوق يعني أنه مستوف للشروط ويمكن أن يأخذه المواطن على مسؤولية وزارة الصحة".

وعلى صعيد تفاقم أزمة توفر الدواء في لبنان، وغيابها في العديد من الصيدليات، قال حسن: "يجب أن يكون هناك محكمة دولية أممية لمقاضاة مفتعلي أزمات الدواء".

ولفت إلى أن "هناك شركات لاستيراد الدواء يفتح لها اعتمادات بطريقة استنسابية"، مضيفا: "أخشى أن يتم الضغط على الناس بالدواء".

وعلى صعيد تفشي جائحة كورونا في البلاد، أكد أنه "إذا بقيت أعداد الإصابات بكورونا بهذه الوتيرة (المرتفعة) قد نصل للإقفال العام في نهاية سبتمبر المقبل".

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