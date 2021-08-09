فولاد خوزستان يتوج ببطولة كأس ايران للمرة الاولى في تاريخه

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاحد على استاد "نقش جهان" في اصفهان لم تفلح محاولات الفريقين عن تسجيل اي اهداف لينتهي الوقتان الاصلي والاضافي دون اهداف رغم بعض الفرص التي اتيحت لهما.

واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفولاد خوزستان بنتيجة 4-2.

سجل لفولاد في ركلات الترجيح كل من مهرام موسوي وزبير نيك نفس وساسان انصاري وعبدالله زادة.

وسجل لاستقلال فريا غفوري ومهدي مهدي بور فيما اضاع لاعباه فرشيد اسماعيلي وداريوش شجاعي ركلتيهما.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي، التي يخسر فيها فريق استقلال طهران اللقب، بعد أن ذهب لقب الموسم الماضي إلى تراكتور سازي تبريز بفوزه (3-2).

ويعد استقلال طهران الاكثر تتويجا باللقب لغاية الان وهو 7 مرات ومن ثم برسبوليس 6 مرات وبعدهما سباهان وذوب آهن 4 مرات لكل منهما وملوان انزلي 3 مرات وتراكتور سازي تبريز 2 مرة.

يذكر ايضا ان فولاد خوزستان احرز بطولة الدوري الايراني الممتاز (الاحترافي) التي انطلقت عام 2001 ، مرتين عامي 2005 و 2014 .