شركة فيرجن غالاكتيك تطرح تذاكر للسياحة الفضائية

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ووفقاً لبيان أصدرته الشركة ونقلته وكالة فرانس برس “فإن المبيعات ستكون في البداية مفتوحة للمدرجين على قائمة للأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم بصورة مبكرة”.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة مايكل كولغلازييه خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه سيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة الانتظار الأولوية في شراء التذاكر على أن تفتح قائمة انتظار جديدة قريباً على موقع الشركة الإلكتروني.

ووفق كولغلازييه فمن المقرر تسيير أول رحلة طيران تجارية لرواد فضاء من القطاع الخاص في نهاية الربع الثالث عام 2022.

وكانت شركة فيرجن غالاكتيك التابعة للملياردير ريتشارد برانسون الذي شارك في رحلة تجريبية الشهر الماضي باعت بين عامي 2005 و2014 نحو 600 تذكرة تراوحت أسعار كل منها بين 200 ألف دولار و250 ألفاً.