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تعقيدات المشهد السياسي في تونس – الجزء الأول

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

في برنامج المغاربية لهذا الاسبوع، المشهد السياسي وتطلعات الشارع في تونس ومساع الجزائر لطرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الافريقي وظاهرة الترحال السياسي في المغرب والجدل حول ظروف سجن الرئيس السابق في موريتانيا والمواقف من فتح الطريق الساحلي في ليبيا.

مازال الغموض مسيطرا على المشهد السياسي التونسي مع بروز المزيد من التعقيدات وسط ترقب لملامح المرحلة المقبلة وتوقعات التونسيين منها.

وترحيب ليبي واسع لاعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها لاول مرة منذ اندلاع الصراع في البلاد.

اما بعد حصول الكيان الاسرائيلي على عضوية مراقب في الاتحاد الافريقي، تقود الجزائر مسعى لطرده وافشال هذا الاختراق الذي عمل الاحتلال على مدى سنوات لتحقيقه.

جدل سياسي في المغرب في شأن ظاهرة الترحال السياسي او تغيير بعض السياسيين انتماءاتهم الحزبية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل.

وفي موريتانيا تتضارب المعلومات عن ظروف حبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بين تأكيد محاميه انه يتعرض لظروف حبس متعسفه واخبار رسمية تقول غير ذلك.

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