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حمدوك يكشف عن زيارته المرتقبة الى تركيا

حمدوك يكشف عن زيارته المرتقبة الى تركيا
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اطلّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الأحد، على ترتيبات زيارة وفد حكومي مرتقبة إلى تركيا، والاتفاقيات التي يجري التفاهم حولها بين البلدين.

العالم-السودان

جاء ذلك لدى ترؤس حمدوك الاجتماع التحضيري لزيارة الوفد الحكومي المكون من 4 وزراء إلى تركيا (دون تحديد مواعيد وتفاصيل)، بهدف متابعة نتائج الزيارة السودانية الأخيرة إلى أنقرة في 27 مايو/ أيار الماضي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ووفق المصدر، جرى الاجتماع بحضور وزراء "الدفاع، المالية، الزراعة، الصحة، التعليم العالي والشباب والرياضة".

وقال إن الاجتماع استعرض الاتفاقيات التي يجري التفاهم حولها مع الجانب التركي والتي شملت 22 اتفاقية، 13 منها مع القطاع العام، و9 مع القطاع الخاص.

وأشارت "سونا" إلى أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي تمت لمناقشة هذه الاتفاقيات والتوقيع على بعضها مع الجانب التركي.

وفي 27 مايو الماضي، زار نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي" تركيا، رافقه فيها وفد ضم وزراء "الزراعة" و"الطاقة" و"الثروة الحيوانية"، و"النقل " و"التنمية العمرانية".

وقال حميدتي عقب عودته من تركيا إننا "اتفقنا على تحديث كافة الاتفاقيات السابقة"، دون تفاصيل أكثر.

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