الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غرافيك..

حصيلة ميداليات أولمبياد طوكيو 2020.. تأبق عربي اسلامي

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

العالم - فيديو غرافيك

روابط ذات صلة

بالفيديو: الايراني سجاد كنج زادة يحصد الذهبية بالكاراتيه في اولمبياد طوكيو 

مصر تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟

قائد الثورة يثمن جهود الابطال الايرانيين الذين احروزا الميداليات في اولمبياد طوكيو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فزّاعتكم لم تعد تُفزِع

الانتخابات الليبية يلفها الغموض

إخماد حريق التهم مساحات واسعة من اراضي ريف حماة في سوريا

نائب: إيران تسعى لإقامة علاقات مبنية على الاحترام مع جميع الدول

خسائر اقتصادية كبيرة تضرب سيشوان الصينية بسبب الامطار

يتوسلون بالتهدئة.. 'الاسرائيليون' يهرعون للقاهرة بعد تلقيهم ضربات حزب الله