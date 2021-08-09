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خطيب زاده: نحن قلقون ازاء التطورات في افغانستان وان ايران تعتبر امن افغانستان هو امنها

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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