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شاهد.. تكريم الرباع السوري معن أسعد وتقليده وسام الرياضة

شاهد.. تكريم الرباع السوري معن أسعد وتقليده وسام الرياضة
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

تقديراً لإنجازه في أولمبياد طوكيو 2020 ورفعه العلم السوري في أحد أكبر المحافل الرياضية تم تكريم البطل الأولمبي معن أسعد صاحب برونزية رفع الأثقال فوق 109 كغ وذلك في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بحضور رسمي ورياضي وإعلامي.

العالم - سوريا

وقلدت السيدة منال الأسد الرئيس الفخري لاتحاد الفروسية الرباع معن أسعد وسام الرياضة المقدم من اللجنة الأولمبية السورية إضافة إلى تكريم مادي من قبل الاتحاد الرياضي العام لكل من البطل معن أسعد ومدربه قيس أسعد بمبلغ قدره 25 مليون ليرة سورية كما قدم له درع من اتحاد الصحفيين.

وأكدت السيدة منال الأسد أهمية الإنجاز الذي حققه الرباع أسعد وإدخاله الفرحة إلى قلوب السوريين إلى جانب العديد من الرياضيين الذين قدموا إنجازات مهمة ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرياضيون ليصلوا إلى البطولات العالمية كلاعبة منتخب سورية بكرة الطاولة هند ظاظا أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو معربة عن أملها بأن يحقق الرياضيون السوريون المزيد من النتائج الملفتة في قادمات الأيام.

من جانبه أكد البطل الأولمبي أسعد أن هذا الإنجاز مهم جداً للرياضة السورية ويشكل حافزاً له للاستعداد للاستحقاق الأولمبي القادم وقال: لن أوفر جهداً في التدريب وسأوجه بوصلتي نحو أولمبياد باريس 2024 وسأعمل على رفع مستواي الفني والبدني بالشكل المطلوب ولا سيما أن الوزن الذي أخوض به مسابقات اللعبة من الأوزان الثقيلة التي تشهد منافسات قوية ومشاركات نوعية لأبطال العالم معرباً عن شكره وتقديره لكل السوريين وحفاوة الاستقبال والتكريم الذي “يحملني مسؤولية مضاعفة لتحقيق الميداليات والإنجازات في البطولات القادمة”.

وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الأبطال الرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو استعرض بداياتهم والإنجازات السابقة لهم على الصعيدين المحلي والدولي.

وحضر حفل التكريم وزيرا السياحة والتربية في حكومة تسيير الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورئيس اتحاد الصحفيين والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية وعدد من نجوم الرياضة.

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