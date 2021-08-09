العتبة الحسينية تلغي مراسم تبديل الراية.. لهذا السبب!!

العالم - العراق

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة الحسينية عقيل الشريقي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العتبة الحسينية قررت الغاء مراسيم تبديل الراية هذا العام بسبب الاجراءات الصحية وحفاظا على سلامة الزائرين".



واضاف أن "العتبة الحسينية المقدسة قررت عدم إقامة المحفل الخاص بتبديل الراية الذي يقام سنوياً ليلة الاول من شهر محرم الحرام بعد صلاة العشائين ايذانا ببدء شهر الحزن".



ولفت الشريفي الى أن "مراسيم تبديل الراية المباركة سيكون دون اي دعوة جماهيرية او شخصية، ولكن ستُنقل عبر وسائل الإعلام"، مبيناً أن "دخول المواكب والزائرين سيكون وفق ما عُمل به في العام الماضي من الاجراءات الصحية والوقائية".