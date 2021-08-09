العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات

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وحضر مراسم حفل التوقيع الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخيرالله ورئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية الدكتور عباس كاظم عبيد.

وتضمنت أهم بنود المذكرة أن تقوم مفوضية الانتخابات بتزويد أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي بالمعلومات ذات الصلة بالانتخابات وبحسب ما يراه مجلس المفوضين طوال مدة العملية الانتخابية، وأيضاً تسهيل وصول موظفي البعثة إلى مراكز الاقتراع والعد والفرز، وعلى وفق هذه المذكرة تقوم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات بنشر موظفيها ومرافقيها في المراكز الانتخابية ومراكز الاقتراع والعد والفرز.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول 2021، والتي أكملت المفوضية جميع التحضيرات اللازمة لإجرائها في موعدها المرتقب.