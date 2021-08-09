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اليونيسف: أطفال اليمن بحاجة الى مساعدة تعليمية طارئة

اليونيسف: أطفال اليمن بحاجة الى مساعدة تعليمية طارئة
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الأحد، إن 8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة.

العالم - اليمن

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الأممية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرتها المنظمة الأممية.

وأوضحت المنظمة أن "8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد".

وأضافت "هذه زيادة ضخمة مقارنة بـ1.1 مليون طفل قبل الحرب".

وشددت المنظمة: "يجب أن تتوقف الحرب حتى يستطيع الأطفال عيش طفولتهم"، دون تفاصيل أخرى.

تغريدة المنظمة تأتي مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، المقرر في 15 أغسطس/آب الجاري.

‎ومطلع يوليو/تموز الماضي، أفادت "يونيسف" في تقرير لها بأن" أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن".

وذكر التقرير أن "ثلثي العاملين في التدريس – أي ما يزيد عن 170 ألف معلم، لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ 4 سنوات، فيما تم تجنيد أكثر من 3600 طفل منذ بدء الحرب".‎

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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