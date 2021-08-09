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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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خطيب زاده: لدينا اتصالات كثيرة بشان ارسال الزائرين الى العراق والسعودية وان الخارجية الايرانية تسعى لتوفير الارضية المناسبة بهذا الخصوص
خطيب زاده: ايران توصي جميع الدول بعدم اتخاذ الخطوات التي تثير الفتن في افغانستان
خطيب زاده: نسعى لاجراء مفاوضات جيدة بين الاطراف الافغانية وهو الطريق الوحيد لبسط السلام في هذا البلد
خطيب زاده: ايران لن تتنازل عن حقوقها في الامن ولن تقبل اي ظلم تجاه حقوق شعبها
خطيب زاده: الكيان الصهيوني يعاني من فقدان المشروعية في المنطقة والعالم ومن يضن بان اقترابه من هذا الكيان مخطئ
خطيب زاده: الكيان الصهيوني له تاريخ في الارهاب في العالم وكل الدول التي اقتربت منه عليها تحمل تبعات هذا الاقتراب السئ
خطيب زاده: سياستنا تنص على احترام وحدة الاراضي العراقية وعلاقاتنا جيدة مع مختلف الفصائل العراقية ومنها اصدقائنا في اقليم كردستان
خطيب زاده: لدينا تعاون قريب مع الامم المتحدة وسنتعاون مع مبعوثها الى اليمن ونامل ان يتمكن من انهاء الحرب القائمة على هذا البلد
خطيب زاده: الدولة التي يجب عليها العودة الى الاتفاق النووي هي اميركا
خطيب زاده: ايران مستعدة لحل الازمة في اليمن وندعو السعودية لان تلجا للحلول السلمية وانهاء الحرب المدمرة في هذا البلد
خطيب زاده: لدينا تعاون قريب مع الامم المتحدة وسنتعاون مع مبعوثها الى اليمن ونامل ان يتمكن من انهاء الحرب القائمة على هذا البلد
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.