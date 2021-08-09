أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 09 اغسطس2021

قدس..

الرئيس ابراهيم رئيسي يركز على تشكيل فريق اقتصادي عالي التنسيق بتركيبة حكومته المرتقبة

وطن امروز ..

بريطانيا تتراجع بعد فشلها بمجلس الامن .. لانسعى للتصعيد او للقيام بعمل عسكري ضد ايران

اطلاعات..

السيد حسن نصر الله.. سنرد بكل قوة على اية حماقة قد يرتكبها الكيان الصهيوني

جوان ..

الكيان الصهيوني محاصر بشكل لم يسبق له مثيل من ست جهات

ايران ..

حركة طالبان تصول وتجول في شمال افغانستان وسقوط مدينة قندوز ومدن اخرى بقبضتها

ابتكار ..

ميزان القوى في ميادين القتال بافغانستان بات يميل لصالح حركة طالبان بشكل كبير ..

ابرار..

الكاظمي يدعو لتشكيل لجنة خاصة للتباحث مع القوى السياسية التي تقاطع الانتخابات المقبلة بالعراق

سياست روز ..

وزير الخارجية الجزائري يحذر من احتمال تفكك وانهيار الاتحاد الافريقي بانضمام "اسرائيل" لعضويته"

كيهان ..

وزارة الامن الداخلي بامريكا تحذر من تصاعد خطر وتهديدات الجماعات المتطرفة المؤيدة لترامب

خراسان ..

استمرار تقدم طالبان وسيطرتها على المزيد من الولايات سيجعل الرئيس الافغاني رئيسا لكابول فقط

حمايت ..

دارفور مرة اخرى.. اندلاع معارك عنيفة واعلان حالة الطوارئ في شمال السودان

رسالت ..

لقاء خلف الابواب المغلقة بانقرة بين الرئيس التركي ورئيس وزراء ليبيا

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

sd

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت عن الاشتباكات الاخيرة بين حزب الله لبنان والكيان الصهيوني في مقالها، تخبط "اسرائيل" مقابل حزب الله.. حزب الله لبنان فاجأ الكيان الصهيوني تماما برده الصاروخي السريع والمدروس على الغارة الصهيونية على جنوب لبنان ان تل ابيب لم تتصور ان حزب الله سيرد بعشرات الصواريخ على غارة جوية صهيوني اطلقت طائرة فيها صاروخين على ارض مفتوحة بجنوب لبنان.

فرد حزب الله حمل رسالة انذار صريح للكيان من ان القادم سيكون اعظم بكثير وان هذا القصف الصاروخي الذي تعمد حزب الله فيه استهداف اراض مفتوحة قرب مواقع عسكرية صهيونية مجرد تحذير من انه سيرد على اية غارات صهيونية بضربات صاروخية شاملة وسريعة. وبذلك فرض حزب الله نفسه قواعد جديدة للاشتباك على هذا الكيان .

قدس ..

سلطت صحيفة قدس الضوء على التهديدات التي اطلقها وزير الحرب الصهيوني ضد ايران مؤخرا وكتبت في مقالها متسائلة، هل تستطيع "اسرائيل" شن هجوم مفاجئ حقا؟..

وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس ابدى استعداد الكيان لمهاجمة ايران وقال انه سينسق مع الحلفاء وغير ذلك, ولكن المسألة هنا هي ان الكيان الصهيوني اضعف من ان يجرؤ على اعلان حرب على بلد بثقل وقدرة ايران.

ان الكيان اعتمد على عامل المفاجأة في كل حروبه على الدول العربية منذ تاسيسه , ولكن عامل المفاجأة لن ينقذه مقابل ايران لسببين رئيسيين الاول هو ان اي تحرك عسكري اسرائيلي سينكشف فورا لبعد المسافة ولرصد مكونات جبهة المقاومة التي تحاصر هذا الكيان من كل جهة عمليا لاي تحرك جوي وبحر وبري , والسبب الاخر هو ان تطور قدرات ايران الاستراتيجية وخاصة في مجال جو فضاء يسحب البساط من تحت اي مفاجأة صهيونية , والى هذا وذاك هو ان اية مفاجأة عسكرية صهيونية واي اعلان حرب بشكل صريح سيطرحا احتمال انهيار الكيان الصهيوني نفسه مقابل قدرات ايران التي تجعل قوى كبرى تتردد في تحديها.

حمايت ..

سلطت صحيفة حمايت الضوء على تفجر الاوضاع في اقليم دارفور بالسودان وكتبت في تقريرها، اعلان حالة الطوارئ في دارفور.. ولاية غرب دارفور في شمال السودان تشهد معارك واشتباكات دامية بين القبائل منذ ايام .. السلطات السودانية اعلنت حالة الطوارئ وتم ارسال تعزيزات عسكرية الى دارفور للحيلولة دون اتساع الاشتباكات القبلية.

ان اقليم دارفور تسكنه قبائل سودانية عديدة ذات انتماءات عرقية مختلفة وغالبا ما تتحول الخلافات حول الماشية ومناطق الرعي الى معارك دامية لتأخذ ببعدها صبغة عرقية تزيدها حدة .

وفي كل الاحوال شكلت سلطات الولاية لجنة تحقيق لحل الخلافات ولمعاقبة الجهة المسؤولة عن اشعال نيران المعارك الاخية التي اوقعت العديد من الضحايا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، انهيار قواعد الاشتباك بحرب الثلاثة والثلاثين يوما، بمناسبة الذكري الخامسة عشر لحرب الثلاثة والثلاثين يوما عام 2006 ..

وصف الامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله لتلك الحرب التي الحق حزب الله هزيمة كبرى فيه بالقوات الصهيونية , بانه شكلت منعطفا في الموازنات والمعادلات بين لبنان والكيان الصهيوني ..

في الواقع اسقط حزب الله لبنان بانتصاره عندها اسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر المفبركة بتمريغه انف الكيان الغاصب بالوحل وباجباره على الاعتراف بالهزيمة والفشل.

ان حرب الثلاثة والثلاين يوما اوجدت معادلة ردع حقيقية جعلت الكيان الصهيوني يفكر الف مرة قبل التطاول على لبنان , وما حدث بالامس برد حزب الله بعشرات الصواريخ على غارة صهيونية بائسة جسد انتقال الردع الى مرحلة متطورة تماما ..

سياست روز..

نشرت صحيفة سياست روز تقريرا يحمل عنوان، جونسون ومأزق كورونا وتراجع شعبيته..عكست نتائج استطلاع للرأي في بريطانيا تراجع شعبية رئيس الوزراء بوريس جونسون بشكل خطير.

وترى محافل صحفية وسياسية بريطانية ان تدهور الاوضاع الاقتصاية وتفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على حياة البريطانيين ابرز عاملين وراء تزايد اجواء الاستياؤ العام من رئيس الوزراء وحكومته .

ويقول استطلاع " اوبنيون " الذي اجرته صحيف الاوبزرفر انى اربعة وثلاثين بالمئة من المستطلعين فقط ابدوا تاييدهم لجونسون , فيما ابدى تسعة واربعين بالمئة استياءهم العميق منه وقال الباقين انهم غير متفائلين بجوى سياساته بكل الاحوال .

اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات نقلت في تقرير لها عن موقع " ديفنس نيوز" الامريكي الذي يعنى بالشؤون العسكرية في العالم قوله، التطور التكنولوجي بايران افشل الحظر الامريكي.... اكد موقع ديفنس نيوز ان ايران نجحت في تطوير قدراتها العسكرية بفضل تطور تقنياتها وتكنولوجياتها رغم الضغوط الامريكية.

وحسب هذا الموقع ,استطاعت ايران بناء اسطول قوي للغاية من الطائرات المسيرة و بناء ترسانة ضخمة من الصواريخ البالستية عالية الدقة متجاوزة الضغوطات الامريكية بفضل وجود كوادر كبيرة من الخبراء والعلماء والمهندسين والتقنيين الايرانيين في شتى المجالات.