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باحثون صينيون يطورون جهازا حديثا لتنظيم ضربات القلب

باحثون صينيون يطورون جهازا حديثا لتنظيم ضربات القلب
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

طور باحثون صينيون جهازاً لتنظيم ضربات القلب يعمل من دون بطارية ويستمد الطاقة من نبضات القلب نفسه.

العالم - منوعات

ووفق وكالة يونايتد برس إنترناشونال الإخبارية أوضح الباحثون أن الجهاز الجديد يعتمد على تجميع الطاقة الحركية للقلب والتي تتشكل عن طريق ضخ الدم.

وأشار الباحثون إلى أن أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية تتصل ببطاريات خارجية عبر أسلاك حيث تعمل البطارية على تشغيل الجهاز المنقذ للحياة ما يسمح له بالحفاظ على نبضات القلب بانتظام.

وأوضح يي زيران الباحث في الهندسة الميكانيكية بجامعة شانغهاي جياو تونغ أن الاختلاف بين جهاز تنظيم ضربات القلب الجديد والأجهزة القديمة يكمن في طريقة إمداد الطاقة الأمر الذي يمهد الطريق أمام تطوير العديد من الأجهزة الطبية الحيوية القابلة للزراعة في المستقبل.

ويجري الباحثون حاليا مزيداً من الدراسات والتجارب لهذا الاختراع مع الحيوانات للتحقق من سلامته قبل اعتماده للاستعمال البشري.

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باحثون صينيون يطورون جهازا حديثا لتنظيم ضربات القلب