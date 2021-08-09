لبنان: صيدا عاشت ليلة من العتمة الشاملة بسبب نفاد المازوت

العالم_لبنان

وجاءت العتمة، بعدما أعلن أصحاب المولدات إطفاء محركاتها بسبب نفاد مادة المازوت، في وقت ارتفعت الأصوات المطالبة بتأمين المادة في أسرع وقت، خصوصا وأن الوضع لا يحتمل في ظل موجات الحر المضافة إلى ضغوط الأزمات التي يعيشها المواطن، فيما عمد عدد من الأهالي ليلا إلى قطع عدد من الطرق احتجاجا وغضبا.

تعاني مناطق مختلفة من لبنان وبشكل خاص مدينة بيروت منذ مدّة تقنينا قاسيا للكهرباء، بعد أن تراجعت نسبة التغذية بها من قبل شركة كهرباء لبنان، بسبب عدم تزويد معاملها بمادة المازوت لعدم توافره في الأسواق.

العالم_لبنان