الكيان الاسرائيلي يهاجم 'غوتيريش'

العالم - الاحتلال

والأحد، دعا غوتيريش لبنان والكيان الاسرائيلي إلى "ضبط النفس" وتجنب الإجراءات المؤدية للتصعيد، معربا عن قلقه إزاء التصعيد الأخير بين الجانبين عبر الخط الأزرق.

ورد مندوب الكيان لدى الأمم المتحدة جلعاد اردان، في بيان له، مساء الأحد، على تصريحات غوتيريش وقال: "من المؤسف أن يختار الأمين العام للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا التكافؤ الأخلاقي بين الهجمات التي ترتكبها المنظمات الإرهابية المصنفة وبين دولة إسرائيل الديمقراطية التي تلتزم بالقانون، وهي عضو في الأمم المتحدة".

وزعم قائلا:"يواصل حزب الله ارتكاب جرائم حرب واستهداف مدنيين إسرائيليين وكذلك السكان المدنيين اللبنانيين، باستخدامهم وإساءة معاملتهم كدروع بشرية، وارتكاب جريمة حرب مزدوجة" على حد تعبيره.

وهاجم الأمم المتحدة عندما قال: "تواصل الأمم المتحدة غض الطرف عمداً عن جرائم الحرب التي يرتكبها حزب الله وأعماله الإرهابية وسيطرته الفعلية على الأراضي اللبنانية، هذه التصرفات من قبل حزب الله ستؤدي في النهاية إلى تدمير لبنان".