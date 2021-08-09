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حركة النهضة وإمكانية تحويل الأزمة إلى فرصة

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

ألقت الاحداث الجارية في تونس بظلالها على حركة النهضة خلافات ومراجعة مواقف مع تشجيع حدوث تغييرات قيادية بعد تحميل طيف من التونسيين، الحركة ما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

تحت حكمها منذ عشرة اعوام وهو ما تنفيه النهضة ويفرض ترتيب البيت الداخلي للنهضة نفسه بقوة بعد تأخر مؤتمرها اكثر من سنة.

غير ان القرارات الاخيرة للرئيس التونسي و تداعياتها على المشهد السياسي جعلت الامر اكثر إلحاحا وفرضت تقويما لخيرات الحركة ونجاعاتها، فهل تتمكن النهضة من إعادة ترتيب البيت الداخلي وماذا عن امكانية تحويل الازمة الى فرصة؟.

وقال ضيف الحلقة الباحث والمحلل السياسي عامر عياد، ان رئاسة الحركة هو شأن داخلي لا شأن للنخب السياسية به وانما يتم حسمه بالآليات القانونية للمؤتمر وهذا من المفترض ان ينظر فيه المؤتمر القادم.

ويرى الباحث السياسي انه ليس هناك تغييرا في المواقف وانما كما صرح رئيس الحركة في بيان ان هناك انقلابا على الدستور والمؤسسات خاصة بحل الحكومة وحل البرلمان.

واشار عياد الى ان هناك توجيه لبعض التصريحات تعبر عنها الحركة في البيانات الرسمية وتصريحات قياداتها.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5739938

https://www.alalam.ir/news/5739943

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