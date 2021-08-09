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مراسل العالم عن مصادر اهلية: القوات الاميركية أخرجت 80 آلية تشمل صهاريج النفط وناقلات من ريف الحسكة إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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